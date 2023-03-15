5 небанальных путеводителей по Петербургу: от центра к периферии

Даниил Веретенников, Александр Семенов, Гавриил Малышев «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга»

Капиталистический романтизм — пери­од в постсоветской культуре, который пришелся на 1990-е и 2000-е. В России эпоха капрома стартовала в конце Перестройки, с интеграцией страны в глобальную экономику, и завершилась с наступлением мирового финансового кризиса 2008 года, когда была безвозвратно подорвана вера в спасительность и непотопляемость капитализма. Метро «Горьковская», ЖК «Аврора», бизнес-центр «Толстой сквер» и биржа «Санкт-Петербург» — лишь одни и из многих памятников эпохи капрома. В книге более полусотни зданий и адресов на Васильевском и Безымянном островах, Выборгской и Петроградской сторонах, в Центральном и Южных районах, по которым можно пройтись и заглянуть за кричащие фасады, прочувствовать дуновение свободы, возможности для проявления себя на этом поприще (а сколько авантюристов и романтиков появилось тогда в архитектурном сообществе!).

АСТ