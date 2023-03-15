5 небанальных путеводителей по Петербургу: от центра к периферии

Специально для «Собака.ru» сотрудник «Подписных изданий» Артем Макоян выбрал пять книг-проводников по Петербургу на любой вкус (и никакого экскурсионного официоза!). Идем смотреть постсоветские архитектурные шедевры, исследовать таинственную (и душевную!) Коломну и тестировать дружеский маршрут по городу!
Даниил Веретенников, Александр Семенов, Гавриил Малышев «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга»
Капиталистический романтизм — период в постсоветской культуре, который пришелся на 1990-е и 2000-е. В России эпоха капрома стартовала в конце Перестройки, с интеграцией страны в глобальную экономику, и завершилась с наступлением мирового финансового кризиса 2008 года, когда была безвозвратно подорвана вера в спасительность и непотопляемость капитализма. Метро «Горьковская», ЖК «Аврора», бизнес-центр «Толстой сквер» и биржа «Санкт-Петербург» — лишь одни и из многих памятников эпохи капрома. В книге более полусотни зданий и адресов на Васильевском и Безымянном островах, Выборгской и Петроградской сторонах, в Центральном и Южных районах, по которым можно пройтись и заглянуть за кричащие фасады, прочувствовать дуновение свободы, возможности для проявления себя на этом поприще (а сколько авантюристов и романтиков появилось тогда в архитектурном сообществе!).
Анна Мартовицкая «Новейшая архитектура Петербурга 1991-2001. Путеводитель»
Путеводитель архитектурного обозревателя, главного редактора журнала «speech.», блогера Анны Мартовицкой. В книгу она включила 126 объектов последнего тридцатилетия, объединив их в шесть маршрутов в разных частях города: от периферии к центру. Автор не дает категоричных оценок, но описывает архитектурный замысел каждого объекта — это не только победители международных архитектурных конкурсов, но и спорные проекты, воспринимаемые многими как градостроительные ошибки.
Галина Беляева «Прогулки по старой Коломне»
Второе (дополненное!) переиздание по всем улицам таинственной и поэтичной Коломны. Исторический район Петербурга был свидетелем многих перемен: Министерство внутренних дел, Императорское Человеколюбивое общество, больница Святого Николая Чудотворца, Морской Николо-Богоявленский кафедральный собор. Его история переплелась с биографиями Чайковского, Пушкина, Блока, Кваренги и Шретера. Весна — самое подходящее время для исследования бывшей петербургской окраины, венецианского уголка между Невой, Фонтанкой и Крюковым. А закрепить эффект можно иллюстрированным путеводителем-хитом Дарьи Усовой, где история района раскрывается в красочных гравюрах и легких, но познавательных рассказах.
София Коловская «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель»
Неформальная карта, петербургский алфавит и сотня достопримечательностей, явлений и мест, характеризующих наш город. На каждую букву — несколько мест: от чинных соборов и классических театров до нетривиальных кафе, мостов и имен, сделавших Петербург самостоятельной крупной культурной единицей. Путеводитель — личные впечатления автора от каждого места, поэтому книга — совет хорошего друга, душевная и доверительная прогулка по местам как очевидным, так и незаметным глазу туриста.
Маша Сергеева «Раскраска-путеводитель по Санкт-Петербургу»
Петербург для самых маленьких — на стыке фантазии и исторической правды. В раскраске представлены все самые известные места города в своем, так сказать, первозданном виде (нет, Петербург не серый, мы просто шутим!). Сделать его весенним, цветастым и уникальным могут дети самостоятельно. Дать волю карандашам и фломастерам, а потом пойти по этим же местам и найти десять отличий — небанальное развлечение для ребят и их родителей.
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