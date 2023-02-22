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10 мест для удаленной работы в Петербурге: коворкинги, кафе и библиотеки

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Тишина, только вы и ноутбук (и еще парочка горящих дедлайнов!): «Собака.ru» составила подборку мест, где можно поработать вне дома и офиса.

Изображение предоставлено пресс-службой Новой Голландии

«Сообщество» на Новой Голландии

«Сообщество» на Новой Голландии

Городская гостиная для тех, кто любит проводить время на острове: работаем, слушаем лекции, смотрим кино, играем в настольные игры или пинг-понг. Рабочие места оборудованы столами, беспроводным интернетом и розетками. В библиотеке — большой выбор современной и классической литературы.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.

Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

Стоимость: 150 рублей, для жителей Адмиралтейского района — бесплатно. Билет действует весь день, можно свободно выходить и заходить.

Ясная поляна

Трехэтажное рабочее пространство на 650 мест в здании доходного дома Корзинина у «Петроградской». Команда «Ясной поляны» позиционирует себя как арт-коворкинг: представлены работы петербургских художников Александра Дашевского, Владимира Абиха, Константина Андреева, Михаила Бунтина. Пространство зонировано на шумные, средние, тихие и зоны для командной работы. Всем можно пользоваться кухней, принтером и сканером. Душевая, прачечная с сушилкой и шкафчик для хранения личных вещей доступны только для резидентов с месячными абонементами. 

Где: Льва Толстого, 1-3. 

Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00. 

Стоимость: 1500 рублей в день (пробный день — 1000), есть абонементы

Сеть коворкингов «Просто»

«Просто» в ДК имени Кирова

Просто

Сеть бесплатных коворкингов (есть у «Петроградской», «Московской», «Площадь Мужества», на Васильевском острове!) — проект комитета по молодежной политике для людей в возрасте от 14 до 35 лет. К примеру, на втором этаже ДК им. Кирова есть бесплатная фото- и видеостудия, арт-арка для выставок, клип-станции для мобильной съемки, zoom-кабинки для звонков, open space, переговорные, зал для командной работы, лекторий, кухня, тихая зона, принтерная, ячейки для хранения вещей и гардероб.

Где: Большой проспект В.О., 83, второй этаж ДК им. Кирова. 

Время работы: ежедневно, 10:00–22:00.

Стоимость: бесплатно.

Оранжерея Таврического сада

Оранжерея спроектирована английским мастером садоводства Уильямом Гульдом по личному распоряжению Екатерины II и является одной из доминант Таврического сада. На втором этаже есть кафе с видом на экзотические цветы и тропические деревья. В будний день хорошее соотношение потенциальных рабочих мест и розеток, тихо. Если взять что-то из меню, можно посмотреть растения бесплатно. 

Где: Потемкинская, 2.

Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00.

РНБ

Универсальный зал Российской национальной библиотеки

Читальный зал Российской национальной библиотеки

В РНБ на площади Островского есть несколько читальных залов: огромные двухярусные окна, викторианский интерьер с деревянными панелями, книжными полками, галереями и зелеными лампами, а главное — гробовая тишина, никто не отвлекает. Наш фаворит — универсальный зал на втором этаже. Создан по проекту архитектора Евграфа Воротилова в 1901 году. Сегодня в нем около 80 тысяч изданий на русском языке в составе подсобного фонда. Есть беспроводной интернет, розетки, а бонусом — вид на Александринский театр и площадь Островского. 

Где: Площадь Островcкого, 1–3.

Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.

Стоимость: бесплатно, но необходим читательский билет.

Кофейня «Своя комната»

Небольшая уютная кофейня неподалеку от набережной Пряжки в Коломне. Немноголюдно, можно отдыхать (и работать!) с животными. Из плюсов — на обед ньокки с песто, сырники с апельсиновым джемом, пряный крем-суп из батата, скрэмбл с беконом, а на десерт апельсиновый кекс с медом и глазурью.

Где: Декабристов, 55 (подъезд 7).

Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00; в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.

Стоимость: фильтр (300 мл) — 180 рублей. 

Пресс-служба библиотеки и арт-резиденции «Шкаф»

Библиотека и арт-резиденция «Шкаф»

Шкаф

Библиотека и арт-резиденция в Красногвардейском районе. Есть два зала-трансформера с поворотными шкафами, позволяющими создавать дополнительные лектории, коворкинги, зал для перформансов и арт-экспериментов, детский зал, творческие кабинеты-студии для архитекторов, урбанистов, дизайнеров и художников, кофейня.

Где: Маршала Тухачевского, 31Б.

Время работы: во вторник с 12:00 до 20:00, со среды по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.

Стоимость: бесплатно.

Практик

Сеть коворкингов (есть в Петербурге, Новосибирске и Великих Луках!). К примеру, на Васильевском острове рабочая зона на 368  мест в формате отдельных кабинетов и open space расположена в особняке Карла Задлера (пространство «Линии»).

Где: 8-я линия В.О., 25А. Есть в других районах города

Время работы: ежедневно, круглосуточно.

Стоимость: от 1500 рублей в день (включены фрукты, напитки, снеки черно-белая печать), есть абонементы. 

Изображение предоставлено Дарьей Мирошниченко / Klauzura

Коворкинг Klauzura

Klauzura

Первый архитектурный коворкинг в городе. Открыт авторами концепции культурного квартала «Брусницын», бюро Klauzura, Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой. Основная идея пространства — создание профессионального сообщества и совместных коллабораций. Есть рабочая, переговорная и принт зоны, кухня, библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике, терраса с видом на Финский залив (летом отдыхаем на шезлонгах!).

Где: Кожевенная, 30 (культурный квартал «Брусницын»), Дом с террасой, второй этаж. 

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Стоимость: 800 рублей в день (входят бесплатные напитки и закуски, сканирование и черно-белая печать А3), есть абонементы

Библиотека имени Маяковского на Фонтанке

В 2021 году библиотека пережила реинкарнацию: на нескольких этажах — читальные залы, зоны коворкинга, фонды закрытого хранения книг и медиахолл — зал-трансформер с большим экраном для лекций и кинопоказов, кофе-точки. 

Где: Фонтанке, 44.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00.

Стоимость: бесплатно, но необходим читательский билет. 

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