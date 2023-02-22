10 мест для удаленной работы в Петербурге: коворкинги, кафе и библиотеки

«Сообщество» на Новой Голландии

Городская гостиная для тех, кто любит проводить время на острове: работаем, слушаем лекции, смотрим кино, играем в настольные игры или пинг-понг. Рабочие места оборудованы столами, беспроводным интернетом и розетками. В библиотеке — большой выбор современной и классической литературы.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.

Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.

Стоимость: 150 рублей, для жителей Адмиралтейского района — бесплатно. Билет действует весь день, можно свободно выходить и заходить.