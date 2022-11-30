ЗакС Петербурга не стал использовать опыт Москвы в вопросе согласования уличных выступлений

Как пояснила замглавы парламента Марина Шишкина, в поправке предлагалось создать «заявительный порядок» уличных выступлений, а также уточнить, кому не потребуется делать уведомление. Это должно было коснуться тех, кто использует звукоусиление или использует подобную аппаратуру мощностью не более 15 ватт.

Как сообщил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский, в документах говорилось о московском опыте. В столице уличные музыканты через портал «Уличный артист» могут забронировать на конкретное время любое свободное место из тех, где выступления разрешены, пишет «Фонтанка».

По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, Смольный не поддержал предложение: «Возражаем принципиально против бронирования, предпочитаем согласование».

Однако были одобрены несколько предложений. В частности: в законе собираются прописать, что платить за согласование выступления не нужно, нарушения порядка проведения уличных мероприятий будут являться основанием для отказа согласования в будущем.

Также в документе пропишут места для выступлений. Они будут делиться на три типа: места, где нельзя использовать звукоусиления, площадки, где разрешено использование звукоусиления мощностью до 500 ватт и место, где можно использовать звукоусиление мощностью более 500 ватт.

Смольный также пропишет конкретные критерии для мест выступления, в том числе учтут расположение жилой застройки и социнфраструктуры — медучреждений, школ, детсадов и так далее — рядом с местами выступлений.

Напомним, в октябре депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект об уличных музыкантах, представленный губернатором. За выступили 32 депутата, против проголосовали 13. В инициативе говорится, что места для выступлений разделят на два вида: в тех, где разрешено использовать аппаратуру мощностью более 1 кВт, и те, где это недопустимо.