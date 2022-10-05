ЗакС поддержал законопроект об ограничениях для уличных музыкантах в Петербурге

В инициативе говорится, что места для выступлений разделят на два вида: в тех, где разрешено использовать аппаратуру мощностью более 1 кВт, и те, где это недопустимо. Планируется в дальнейшем разработать перечень таких локаций. Время и место своих выступлений музыкантам придется согласовывать через комитет по культуре, на портале «Госуслуги», в МФЦ или в администрациях районов. За проведение уличных выступлений без согласования, а также за нарушения условий, указанных организатором в заявке предусмотрена административная ответственность, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Предполагается, что в Петербурге будет около 200 мест для выступлений (для сравнения, в Москве их 84). Представитель Смольного в городском парламенте Константин Сухенко заявил, что документ предусматривает ограничения на проведение концертов у памятников истории и культуры, в том числе на Дворцовой площади, Исаакиевской площади, Сенатской площади и других.

Отмечается, что закон не будет распространяться на культурно-массовые мероприятия, включенные в общегородские планы, а также на свадьбы, празднование дней рождения, религиозные обряды и церемонии.

Однако у некоторых парламентариев возникли вопросы к этому законопроекту. В частности, представительница КПРФ Ирина Иванова назвала его «рамочным» и «пустым», а также упрекнула Смольный, что в законе нет четкого указания, кто будет определять соответствие репертуара конкретных уличных музыкантов общественным и культурным нормам. Депутат от «Яблока» Александр Шишлов указал то, что в законе идет речь только о совершеннолетних исполнителях и заметил дискриминацию 16-летних музыкантов.

«Закон не о том, что мы всех накажем, а о том, что, готовясь к выступлению в публичном месте, ты должен быть готов к требованиям, которые могут быть предъявлены. Это не значит, что мы будем всех хватать за руки. Но в каких-то случает это будет инструмент для злостных нарушителей. Не поголовно же все силы класть на борьбу с искусством», — заявил в пылу дискуссии Сухенко.

Еще летом стало известно, что уличным музыкантам хотят запретить выступать в Петербурге без согласования. Проект закона о проведении уличных выступлений одобрил губернатор города Александр Беглов 21 июля.