Тюрьму «Кресты» выставят на торги

О предстоящей продаже 4,2 гектаров земли и двух зданий ссылкой на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков сообщает РБК. Но сначала объекты планируют передать в собственность «Дом.РФ».

«Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», — отметили в пресс-службе будущего владельца.

По данным издания, 80% средств, полученных от продажи, будут перечислены федеральному автономному учреждению «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы», которое тоже находится в ведении ФСИН.

Напомним, что в прошлом году РПЦ попросила ФСИН передать ей комплекс изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной.

Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 является одним из наиболее известных и крупных в России — он начал функционировать 1 декабря 1892 года, а количество мест в нем насчитывало 1150. В «Крестах» располагались только одиночные камеры, а тюрьма была рассчитана на уголовных заключенных, которые обязаны были работать. После июля 1905 года в «Крестах» содержались Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Федор Раскольников, Лев Троцкий, Антон Булин, Вячеслав Тимофеев и другие как политические заключенные.

В период Большого террора 1937-1938 годов «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 квадратных метров размещалось 15—17 обвиняемых. В эти годы в «Крестах» находились в заключении видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и многие другие.