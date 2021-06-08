Как пишет 47news, желание забрать исторический комплекс изолятора «Кресты» в настоящий момент изъявила только Русская православная церковь. По данным издания, управление ФСИН передаст здания Росимуществу, до конца сентября 2021 года. Это более чем 4 гектарах со зданиями площадью в 33 тысячи квадратных метров, из них два «креста» и несколько дореволюционных строений признаны культурным наследием.

После передачи Росимущество формально предложит объект государственным ведомствам — МВД, МЧС, Минобороны и Смольному. Однако, как писала «Фонтанка», переговоры вели еще в конце прошлого года, и структуры интереса к объекту не проявили.

В конце мая во ФСИН поступило письмо митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Член священного Синода Русской православной церкви сообщил, что епархия готова взять на свой баланс имущественный комплекс «Крестов» в установленном порядке. Однако сейчас в пресс-службе митрополии заявили, что об этом слышат впервые.

«Кроме того, что там находится храм в честь Александра Невского, который, кстати, является ключевым в этой архитектурной композиции, ничего по поводу передачи всего комплекса «Кресты» мне неизвестно. УФСИН уведомлял епархию о передаче комплекса Росимуществу, поскольку на территории находится религиозный объект. Слухи мы не комментируем», — цитирует издание слова представителя митрополии Натальи Родомановой.

Несмотря на это, в управлении ФСИН подтверждают факт интереса РПЦ к «Крестам». «Даю вам официальный ответ: единственный, кто письменно уведомил ФСИН России о готовности принять имущественный комплекс «Кресты» — это действительно РПЦ. Как вы знаете, до этого было много встреч и переговоров. Но все государственные и коммерческие структуры ответили отказом», — заявил начальник управления, генерал-майор Игорю Потапенко.