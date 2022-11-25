Меньше денег на метро, больше — на ЖКХ и соцподдерджку: что ожидать от нового проекта бюджета Петербурга?

ЗакС окончательно принял бюджет на 2023 год. Специально для «Собака.ru» декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина написала колонку о том, как документ может изменить жизнь горожан.
Бюджетные планы на ближайшие три года предполагают налоговые доходы свыше 1 трлн рублей ежегодно (с расходами, превышающими доходы). В 2023 году плановый дефицит бюджета составит чуть больше 10% от плановых доходов, но в 2024 и 2025 годах он будет значительно ниже — на уровне 3-3,5%. Планирование доходов в условиях неопределенности — крайне сложная задача, и не факт, что средства будут получены в полном объеме.
В 2022 году доходы стали крайне высокими — 1 трлн рублей. Этому поспособствовали несколько факторов: «эффект Газпрома», дополнительные поступления по налогу на прибыль и отмеченный региональными властями рост средств от самозанятых. Но все может изменится уже в следующем году. Непонятно, какой объем денег власти получат от крупных налогоплатильщиков города (КГН), включая «Газпром». Эксперты ожидали, что из-за изменений принципов уплаты налога КГН, город потеряет больше денег, чем заложено сейчас.
Прибыль промышленных предприятий, выросшая в 2022 году, может быть связана с выполнением госзаказа, параметры которого могут в 2023 году существенно поменяться. Мобилизация и релокация могут значительно изменить налоговые поступления в секторе самозанятых. Поэтому есть большая неопределенность: что будет с доходами в следующем году, а об 2024-2025 годах и вовсе думать рано.
В сравнении с планом на 2022-2024 годы план на 2023-2025 годы предполагает увеличение расходов на развитие города на треть — даже с поправкой на ожидаемую инфляцию это действительно является ростом. Средства бюджета развития пойдут в транспортную инфраструктуру и ЖКХ. Здесь важен не столько объем вложений, сколько конкретные решения о трате этих средств. Транспортная реформа доставила петербуржцам массу неудобств, как и изменение порядка вывода мусора. Учтены ли жалобы горожан в планах по дальнейшему развитию транспорта и ЖКХ в городе — неизвестно. Сокращение почти вдвое плановых расходов на строительство метрополитена объясняют ограниченными возможностями «Метростроя», но непонятно, почему не запланировать наращивание мощностей с учетом того, что многие районы Петербурга остро нуждаются в станциях метро (например, намывные территории Васильевского острова, Красносельский, Калининский (Полюстрова, Пискаревка), Красногвардейский (проспект Косыгина и Пороховые) и другие. — Прим. Ред.).
Значительные средства заложены на социальную поддержку. Основную ее часть составляют прямые денежные выплаты гражданам. По оценкам Смольного помощь получат порядка двух миллионов граждан (примерно столько же, как и в этом году). Это позволит поддержать совокупный спрос в экономике города. Однако рост валового регионального продукта (ВРГ) на 2023 год планируют скромный — порядка 1% (и даже он может не реализоваться, что приведет в таком случае к увеличению социальных расходов). Частично их могут покрыть за счет увеличенного резервного фонда (его укрупнение ожидаемо в условиях неопределенности, но расход средств непрозрачен).
В условиях турбулентности, когда доходная часть бюджета может быть неисполненной, а расходная — вырасти, плановый рост дефицита в 2023 году, вероятно, станет еще больше. Поэтому важно выполнение плана по развитию Петербурга. Иначе дополнительное бремя выплаты процентов по долговым обязательствам не смогут перекрыть в перспективе ростом доходов в экономике. И крайне необходимо, чтобы задуманное было реалистично и удовлетворяло потребности горожан, а не создавало новые проблемы, как транспортная реформа.
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