Меньше денег на метро, больше — на ЖКХ и соцподдерджку: что ожидать от нового проекта бюджета Петербурга?

Бюджетные планы на ближайшие три года предполагают налоговые доходы свыше 1 трлн рублей ежегодно (с расходами, превышающими доходы). В 2023 году плановый дефицит бюджета составит чуть больше 10% от плановых доходов, но в 2024 и 2025 годах он будет значительно ниже — на уровне 3-3,5%. Планирование доходов в условиях неопределенности — крайне сложная задача, и не факт, что средства будут получены в полном объеме.

В 2022 году доходы стали крайне высокими — 1 трлн рублей. Этому поспособствовали несколько факторов: «эффект Газпрома», дополнительные поступления по налогу на прибыль и отмеченный региональными властями рост средств от самозанятых. Но все может изменится уже в следующем году. Непонятно, какой объем денег власти получат от крупных налогоплатильщиков города (КГН), включая «Газпром». Эксперты ожидали, что из-за изменений принципов уплаты налога КГН, город потеряет больше денег, чем заложено сейчас.