ЗакС окончательно одобрил бюджет Петербурга на 2023 год

Доходы утвердили на уровне 1,048 трлн рублей против первоначальных 1,057 трлн рублей. Расходы составят 1,195 трлн рублей. А выросший резервный фонд Смольный сможет тратить, не внося изменений в закон о бюджете.

В частности, как ранее заявлялось, эти средства могут расходовать на противодействие распространению коронавирусной инфекции, дополнительную защиту населения и бизнеса в условиях санкций, а также на софинансирование единого социального пособия для семей с детьми.

«Бюджет останется социально ориентированным. На поддержку граждан заложено 122,7 млрд рублей (10,55 бюджета). Более 72 млрд пойдут на прямые денежные выплаты», — отметил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Также среди приоритетных направлений: развитие дорог и транспорта (269,9 млрд рублей или 23,1% бюджета), образование (237,4 млрд рублей или 20,3%), здравоохранение (161,7 млрд рублей или 13,8%). Проект бюджета на плановые 2024-2025 годы пока предварительный. В нем доходы — 1,143 трлн рублей, расходы — 1 179 трлн рублей, дефицит — 35,4 млрд рублей. А в 2025 году: доходы — 1,197 трлн рублей, расходы — 1,239 трлн рублей, дефицит — 42,2 млрд рублей.