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Территорию у Поклонногорского путепровода благоустроят в 2023 году

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На объекте недавно побывал спикер Законодательного собрания Александр Бельский и подтвердил справедливость претензий местных жителей.

Фото: t.me/speakerzaks

Об итогах поездки глава законодательной власти города рассказал в своем Telegram-канале. «Территорию под Поклонногорским путепроводом надо благоустроить. Там находится ж/д-переезд, но перейти его — задача не из легких. Вместо тротуара узкие доски, вокруг грязное месиво. Разделяю возмущение граждан. Если пешеход и окажется на другой стороне, пожертвовав обувью, то коляска этот участок вряд ли осилит», — написал он.

Муниципалитет обещает исправить ситуацию. Комфортную дорожку рядом с путепроводом должны проложить в следующем году.

Недавно новое общественное пространство появилось на набережной реки Охта. Около моста Шаумяна у ЖК Alter и «Магнифика» открыли зону отдыха с лежаками и скамейками, вело- и пешеходные дорожки, детскую площадку, спортивный комплекс с тренажерами для воркаута и несколько смотровых площадок.

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