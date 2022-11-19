Смольный: к 2027 году число иностранных туристов в Петербурге превысит 3 миллиона

Предполагается, что к 2027 году доля туризма в ВРП Северной столицы достигнет 4,7% (сейчас на индустрию приходится 2%), а общий турпоток составит 9,8 млн человек (по итогам 2022 года ожидается 6,3 млн человек). При том 3,1 миллиона должны быть гости зарубежных стран. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Количество койко-мест в средствах размещение планируется увеличить до 102 тыс., по итогам этого года оно составит 95 тыс. Число классифицированных средств размещения предполагается увеличить до 1200 (1090 по итогам 2022-го). При этом власти рассчитывают, что к 2027 году количество российских туристов, зарегистрированных в коллективных средствах размещения города на Неве, составит 4,5 млн человек, иностранных — 310 тыс. человек.

Вице-губернатор Пиотровский рассказал сколько потратили туристы в Петербурге в этом году. По его словам, порядка 215 млрд рублей путешественники принесли в экономику города.

