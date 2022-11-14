Смольный выиграл суд у претендовавшей на Конюшенное ведомство компании

Единственный собственник ООО «БИМС» — Александр Александров. Параллельно КИО компания судилась с местным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако проиграла в первой и апелляционной инстанциях, оспаривая отказ от участия в торгах.

Напомним, в торгах участвовало пять компаний. Четырем из их отказали в участии по различным причинам. В итоге торги выиграла компания ООО «Бахчасарай», которая, предположительно связанная с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Однако сейчас оспаривать итоги торгов хотят еще два участника аукциона, которым отказали. Это АО «Футуро» и связанная с миллиардером Евгением Пригожиным компания АО «Альфа».

Отмечается, что по условиям на права льготной аренды (по программе «Рубль за метр») арендатор должен за два года согласовать проект реставрации, и приспособить памятник для современного использования за пять лет. За это время компания обязана платить в бюджет около 40 млн рублей в год, пока не отреставрирует объект, затем ставку снизят до 1 рубля за квадратный метр. Реконструкцию комплекса эксперты оценивают в 10 млрд рублей.