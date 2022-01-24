Вот 11 проектов, в которых остро нуждается Петербург в 2022 году — пожелания от ДК Льва Лурье

Специально для проекта «Собака.ru» «Петербург будущего» команда Дома культуры Льва Лурье составила план, что в первую очередь должно появиться в городе. Рекомендации от Льва Яковлевича — что читать и смотреть — внутри.
Парк «Тучков буян»
Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Александр Беглов еще два года назад обещали разбить парк на Ватном острове вместо строительства судебного квартала. Однако эта затея так и не реализована, судьба участка остается туманной. Нет сомнений, что он все-таки должен превратиться в зеленую зону: этого хотел один из самых талантливых главных архитекторов Ленинграда Николай Баранов, как и 20 тысяч петербуржцев, подписавших петицию, которую составили Лев Лурье и Мария Элькина еще в 2013 году.
Конюшенное ведомство
Конюшенное ведомство с прилегающими площадью и набережной Мойки — пауза в плотной центральной застройке, которую нужно правильно использовать. Там можно устроить рынок, скопище магазинов и заведений. Это должно быть место, где люди по дороге из Русского музея в Эрмитаж могут перекусить, выпить бокал шампанского, что-то купить, потанцевать, вспомнить Маннергейма и Ксению Собчак, чья юность проходила в Конюшенном дворе.
Музей блокады
Трудно поверить, что одной из самых страшных гуманитарных катастроф прошлого века до сих пор не посвящено полноценного музея. Лучшим решением было бы, если бы военное ведомство освободило Соляной городок и в нем появилась современная выразительная экспозиция.
Новые правила для улицы Рубинштейна
Уже не первый год улица Рубинштейна, благодаря которой Петербург впервые прославился как столица баров и ресторанов, служит яблоком раздора между владельцами заведений и жителями. Результат плачевный: лучшие заведения переезжают в другие места подальше от жалоб и проблем, а новые, похоже, работают полулегально, так что управу на создаваемые ими шум и запахи трудно найти. Сложившаяся неприятная ситуация — прекрасный шанс продемонстрировать знаменитую петербургскую интеллигентность. В городе все определяет не только физическая среда, но и правила общежития. Для самой скандальной улицы Петербурга нужно разработать регламент: где и когда можно и нельзя шуметь, ходить, курить, выпивать. Конечно, немаловажно, чтобы впоследствии правоохранительные органы добросовестно следили за его выполнением.
Апраксин двор и Сенная площадь
Сенную площадь в результате каждого очередного проекта реконструкции превращают в пустыню. Жизнь всякий раз возвращает всё на круги своя, и правительство снова ищет способ победить ее. И Сенная, и Апраксин двор должны превратиться в чистые и безопасные, но, как свойственно городским рынкам, хаотичные торговые зоны. В Апраксин двор, вероятно, стоит перенести блошиный рынок с Удельной, а из его многочисленных известных знатокам этнических заведений сделать достопримечательность.
Широтная магистраль скоростного движения
Восточный скоростной диаметр городу объективно необходим. Он избавит Петербург от еще одной части транзитного потока, улучшит доступность некоторых районов.
Перевод «Адмиралтейских верфей» на новую площадку и открытие новой морской набережной
Идея, что завод мог бы переехать, а Петербург получить открытую набережную от Екатерингофа до Новоадмиралтейского острова, появилась еще до революции. За время она стала только более актуальной. Здесь могло бы появиться некое подобие современных и очень людных набережных в северных городах: широкие прогулочные зоны, многофункциональная застройка, достойная открыток архитектура.
Орловский тоннель
О том, что в створе Пискаревского проспекта необходима переправа через Неву, думали еще в советском Ленинграде. В XXI веке про идею Орловского тоннеля вспомнила Валентина Матвиенко. Ошибочность решения отказаться от реализации проекта при Георгии Полтавченко доказывают ежедневные пробки вокруг Большеохтинского моста.
Раскрытие пространств вокруг церквей и музеев
Город должен договориться о том, чтобы церковные дворики и скверики снова стали открытыми и доступными. Нужно убрать железный забор со ступенек Казанского собора, раскрыть проход от Никольского Морского собора в сторону улицы Римского-Корсакова, снова разрешить детям гулять вокруг Преображенского собора. То же самое относится к музеям. К примеру, стоит снова сделать общедоступной лестницу Инженерного замка со стороны Летного сада.
Программа сохранения и развития исторического центра
Идея о том, что такая программа нужна, возникла еще в самом начале губернаторства Георгия Полтавченко в качестве пилотных проектов для Коломны и кварталов вокруг Конюшенного ведомства, однако она так и не начала реализовываться.
Некоторые проходные дворы в центре можно было бы раскрыть и превратить в пешеходные улицы, создать некую пористость. Чтобы не возникало проблем для местных жителей, проходы можно закрывать в определенный час вечером. Там, где можно, стоит создать дополнительные зеленые зоны и убрать металлические ограды вдоль тротуаров.
Исторический музей. Возможно, не один
У нас формально есть музей истории города, но на деле его нет. В Петербурге нет экспозиции, которая рассказывала бы о нем, что называется, от Петра I до современности, где можно было бы представить, как выглядел город и жили люди в разное время.
Может быть, нам стоит, как в Лондоне, в каждом районе сделать музей, посвященный его истории. В музее Московского района, например, должен быть большой зал, посвященный юности Виктора Цоя.
Для музеев современного искусства в Петербурге не хватает наполнения, а вот для исторических его полно. История — наше достояние, но в чем-то к ней нужно относиться прагматично, как к тому, что нас кормит. Как к нефти в Сургуте.
Слева направо: на Марианне: пальто-пиджак, брюки и вязаная косынка Ushatava; на Юлии: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Маргарите: пуховик Flug, брюки Ushatava; на Антонине: тренч 404 NOT FOUND, свитер Ushatava; на Елизавете: тренч 404 NOT FOUND, свитер и вязаная косынка Ushatava; на Елене: пальто и свитер Ushatava; на Борисе: пуховик Ushatava, свитер House of Leo; на Александре: пальто и вязаная косынка Ushatava; на Екатерине: брюки и шарф Ushatava; на Ларисе: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Анне: пуховик Flug, свитер и брюки Ushatava; на Льве Яковлевиче: жилет, брюки и унты Dolce & Gabbana, кепка и шарф Gucci (все — ДЛТ)
Лев Лурье — что читать и смотреть:
- Книга «Петербург накануне революции»
- Документальный сериал «Преступление в стиле модерн»
- Цикл лекций «Смыслы города от Петра I до Георгия Полтавченко»
- Книга «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка»
- Книга «Над вольной Невой. От блокады до оттепели» NEW
Текст: Мария Элькина
Фото: Валентин Блох
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анастасия Пилова
Визаж и волосы: Евгения Сомова, Елена Попова и Валерия Стародубцева
Ассистент продюсера: Елизавета Синцова
Свет: Алексей Галенин Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»
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