Вот 11 проектов, в которых остро нуждается Петербург в 2022 году — пожелания от ДК Льва Лурье

Идея о том, что такая программа нужна, возникла еще в самом начале губернаторства Георгия Полтавченко в качестве пилотных проектов для Коломны и кварталов вокруг Конюшенного ведомства, однако она так и не начала реализовываться.

Некоторые проходные дворы в центре можно было бы раскрыть и превратить в пешеходные улицы, создать некую пористость. Чтобы не возникало проблем для местных жителей, проходы можно закрывать в определенный час вечером. Там, где можно, стоит создать дополнительные зеленые зоны и убрать металлические ограды вдоль тротуаров.

Исторический музей. Возможно, не один