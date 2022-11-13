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Синоптики рассказали когда в Петербурге снова выпадет снег

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Согласно прогнозам холодная погода вернется во вторник вместе с циклоном. Он принесет осадки в виде мокрого снега. А на востоке Ленобласти за счёт более холодной погоды образуется снежный покров.

Mitzo/shutterstock

«С середины недели холодный антициклон устойчиво будет располагаться над нашими районами, поэтому зимняя погода всё же приходит и в Санкт-Петербург. Но это всё уточним с началом рабочей недели», — сообщил Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Мы рассказывали, что сегодня вечером температура снизится до +2 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник похолодание продолжится, на дорогах образуется гололед.

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