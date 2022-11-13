Синоптики рассказали когда в Петербурге снова выпадет снег

«С середины недели холодный антициклон устойчиво будет располагаться над нашими районами, поэтому зимняя погода всё же приходит и в Санкт-Петербург. Но это всё уточним с началом рабочей недели», — сообщил Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Мы рассказывали, что сегодня вечером температура снизится до +2 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник похолодание продолжится, на дорогах образуется гололед.