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Постепенное похолодание: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 ноября, синоптическую ситуацию сформирует тыловая часть циклона, быстро уходящего на Южный Урал. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

bellena/shutterstock

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9, к ночи похолодает до +2…+4 и 0…+5 соответственно. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и дальнейшее похолодание», – сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 ноября, в понедельник город ждет переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, утром и днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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