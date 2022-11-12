В Петербурге появится три новые улицы

Улицу №1 построят в Выборгском и Приморском районах. Четырехполосная магистраль протяженностью 991 метр свяжет Михайловскую дорогу и дорогу в Каменку. Также в Выборгском районе разместится 745-метровая улица №3. Она будет представлена четырёх- и двухполосными участками. На свободной от застройки территории западнее проспекта Будённого в Петродворцовом районе проложат четырехполосную улицу №2 протяженностью 442 метра. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«На новых улицах планируется обустроить тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта», – отметил глава города.

Недавно два дома на Васильевском острове внесли в список объектов культурного наследия. Охранный статус получили Дом Фогт и Попова на 12-й линии, а также Дом Гешвенда на 9-й линии Васильевского острова.