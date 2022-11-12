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В Петербурге появится три новые улицы

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Магистрали создадут в Выборгском, Приморском и Петродворцовом районах. Но названий у них пока нет, им временно присвоены технические наименования.

Blazej Lyjak/shutterstock

Улицу №1 построят в Выборгском и Приморском районах. Четырехполосная магистраль протяженностью 991 метр свяжет Михайловскую дорогу и дорогу в Каменку. Также в Выборгском районе разместится 745-метровая улица №3. Она будет представлена четырёх- и двухполосными участками. На свободной от застройки территории западнее проспекта Будённого в Петродворцовом районе проложат четырехполосную улицу №2 протяженностью 442 метра. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«На новых улицах планируется обустроить тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта», – отметил глава города.

Недавно два дома на Васильевском острове внесли в список объектов культурного наследия. Охранный статус получили Дом Фогт и Попова на 12-й линии, а также Дом Гешвенда на 9-й линии Васильевского острова.

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