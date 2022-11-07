Два дома на Васильевском острове внесли в список объектов культурного наследия

«Здание обладает высокой степенью сохранности конструктивной системы, фасадов. Сохранились интерьеры парадной и черных лестниц здания: ступени лещадной плиты, лестничные металлические ограждения с профилированными перилами, оконные и дверные заполнения, отделка тамбура парадного входа», — говорится в отчете о включении в реестр объектов культурного наследия регионального значения дома Фогг и Попова.

Отмечается, что здание построили в 1913 году в стилистике северного модерна. А второй объект — Дом Гешвенда на 9-й линии — возвели еще раньше: к 1881 году по проекту архитектора Александра Гешвенда. Здание является образцом архитектуры эклектики с элементами классицизма. Оно сохранило историческую конструктивную систему и подлинные материалы конструкций, в том числе части парадной лестницы.

«Декоративное оформление лицевого фасада, включающее сочетание гладкой штукатурки, квадрового и ленточного руста, штукатурных архитектурных элементов, формирует целостную и гармоничную композицию. Архитектурно-художественное решение лицевого фасада сохранилось с незначительными изменениями. Во внутренней структуре объекта сохранилась историческая отделка парадного лестничного объема», — указано во втором отчете.

В разные годы в доме жили разработчик и создатель отечественных подводных лодок Николай Кутейников, а также химик Вячеслав Каратыгин.