Нового года не будет. В Петербурге и Ленинградской области отменят все новогодние и рождественские мероприятия

На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства решили отменить все новогодние и рождественские меоприятия мероприятия. Под сокращение попал концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Но при этом детские программы обещают оставить.

Это связано с целью перераспределения средств города. «Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт‑Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что ранее подобное решение приняли и власти Ленинградской области. Там тоже планируется оставить лишь детские программы. А по организации новогодних праздников, в том числе, украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации.