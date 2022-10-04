Упавшие деревья, помятые машины и рухнувшие светофоры. В Петербурге устраняют последствия непогоды

В Петербурге за прошедшую ночь выпало почти 20% от месячной нормы осадков. А в Ленобласти еще больше. Но помимо сильных дождей на город также обрушился сильный ветер. Эта комбинация погодных условий добавила работу аварийным службам Петербурга. Показываем последствия разбушевавшейся стихии.
Как сообщили в городском МЧС, спасатели 112 раз за ночь выезжали устранять последствия непогоды. Спасатели убирали рухнувшие деревья и слабо закрепленные конструкции или ликвидировали угрозу падения. К счастью, из-за непогоды никто из людей не пострадал.
Первым под натиском сильного ветра сдался светофор на пересечении Фонтанки и Гороховой. Очевидцы также сообщали, что на Суздальском проспекте, 67 повалилось дерево и помяло несколько машин.
Почти аналогичные ситуации во дворе по адресу Мичуринская 14/3 и во дворе на Варшавской 35. Но кроме того, непогода сказалась и на области. В деревне Разметелево снесло временную кровлю. Там в одном из домов проводили капитальный ремонт, а дождь затопил пятиэтажное здание подвала.
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