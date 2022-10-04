Упавшие деревья, помятые машины и рухнувшие светофоры. В Петербурге устраняют последствия непогоды

Как сообщили в городском МЧС, спасатели 112 раз за ночь выезжали устранять последствия непогоды. Спасатели убирали рухнувшие деревья и слабо закрепленные конструкции или ликвидировали угрозу падения. К счастью, из-за непогоды никто из людей не пострадал.

Первым под натиском сильного ветра сдался светофор на пересечении Фонтанки и Гороховой. Очевидцы также сообщали, что на Суздальском проспекте, 67 повалилось дерево и помяло несколько машин.