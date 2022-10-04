Под Петербургом выпало больше половины месячной нормы осадков. Город залило чуть меньше

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге выпало куда меньше, лишь 12 миллиметров осадков. Это около 20% от месячной нормы октября.

Сегодня, 4 октября, Петербург останется во власти циклонического вихря. «Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди», — сообщил Леус.

Воздух прогреется до +10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. А в среду, 5 октября снова ожидаются дожди и до +10 градусов.