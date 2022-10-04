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Под Петербургом выпало больше половины месячной нормы осадков. Город залило чуть меньше

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За минувшую ночь в Ленобласти метеостанция Шлиссельбурга отметила выпадение 33 мм осадков. А это уже больше половины от положенного за месяц.

Shutterstock.com

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге выпало куда меньше, лишь 12 миллиметров осадков. Это около 20% от месячной нормы октября. 

Сегодня, 4 октября, Петербург останется во власти циклонического вихря. «Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди», — сообщил Леус.

Воздух прогреется до +10 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. А в среду, 5 октября снова ожидаются дожди и до +10 градусов.

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