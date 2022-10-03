Сады и скверы Петербурга закрывают из-за приближающейся непогоды

«Председатель комитета по благоустройству дал распоряжение садово-парковым предприятиям обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия разгула стихии. В первую очередь это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме сильного ветра, в город также на усиленных режим работы перевели дорожные службы. Они проверяют системы водоотвода на петербургских улицах и готовятся к возможным подтоплениям. Водителям на заметку: на отдельных участках дорог движение при необходимости могут ограничивать.

Горожан просят быть особенно внимательными и осторожными на улицах, ходить подальше от деревьев и высоких конструкций и не парковать под ними свой транспорт.

Ранее в МЧС предупреждали, что 4 октября в Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.