Сады и скверы Петербурга закрывают из-за приближающейся непогоды

В Петербурге из-за непогоды закрывают сады и скверы. А дорожные службы готовятся к подтоплениям из-за дождя, сообщили в комитете по благоустройству.
«Председатель комитета по благоустройству дал распоряжение садово-парковым предприятиям обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия разгула стихии. В первую очередь это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Кроме сильного ветра, в город также на усиленных режим работы перевели дорожные службы. Они проверяют системы водоотвода на петербургских улицах и готовятся к возможным подтоплениям. Водителям на заметку: на отдельных участках дорог движение при необходимости могут ограничивать.
Горожан просят быть особенно внимательными и осторожными на улицах, ходить подальше от деревьев и высоких конструкций и не парковать под ними свой транспорт.
Ранее в МЧС предупреждали, что 4 октября в Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.
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