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Метеопредупреждение от МЧС: на Петербург надвигаются сильные дожди и порывистый ветер

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Петербург снова одолевают сильный ветер и дожди. Погода в городе продолжит портиться уже в ближайшие сутки, сообщили в региональном МЧС.

Stanislav71 / Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 4 октября в Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

Однако в среду, 5 октября, погода немного нормализуется. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, а ветер станет слабым. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +9…+11.

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