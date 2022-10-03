Метеопредупреждение от МЧС: на Петербург надвигаются сильные дожди и порывистый ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 4 октября в Петербурге ожидаются сильные дожди и усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

Однако в среду, 5 октября, погода немного нормализуется. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, а ветер станет слабым. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +9…+11.