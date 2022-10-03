Новая неделя в Петербурге начнется с дождей и порывистого ветра

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 октября, погоду в Петербурге сформирует активный циклонический вихрь, приближающийся с юга. Его стараниями в регионе будет облачно, во второй половине дня пройдут дожди, на юге области местами сильные.

Температура воздуха сегодня в городе составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер ожидается северо-восточный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «временами дожди, ближайшей ночью местами сильные, и на пару градусов теплее».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 4 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, порывы ветра в это время будут доходить до сильного. Днем воздух прогреется до +8…+10.

В среду, 5 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь, а ветер станет слабым. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +9…+11.