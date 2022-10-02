МЧС предупреждает: на Петербург надвигается сильный ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 октября в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

А ранее ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в понедельник, 3 октября в городе погода будет пасмурной, а днем еще и присоединится дождь.