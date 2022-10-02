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МЧС предупреждает: на Петербург надвигается сильный ветер

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Петербургская погода славится своей переменчивостью. Утром город окутал густой туман, днем выглянуло солнце, а в понедельник возможно значительное ухудшение погодных условий, предупреждают в региональном МЧС.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 3 октября в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

А ранее ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в понедельник, 3 октября в городе погода будет пасмурной, а днем еще и присоединится дождь.

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