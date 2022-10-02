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На периферии антициклона: синоптик рассказал, какая погода установится в Петербурге в ближайшие дни

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Утром Петербург окутал густой туман, в некоторых районах он сохраняется до сих пор. А какая погода ждет горожан во второй половине дня, рассказывает ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня метеорологические условия в Северной столице будет определять гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, в первой половине дня местами очаги туманов», — сообщил Леус.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. А в понедельник, 3 октября, в город придут дожди, а столбики термометров не будут подниматься выше 10 градусов.

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