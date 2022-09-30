Два объекта советской неоклассики в Петербурге станут памятниками архитектуры. Охранный статус получат жилой дом на Большом Сампсониевском проспекте и Здание института «ЛенНИИпроект» на Троицкой площади.
Жилой дом на Большом Сампсониевском проспекте, 108 построен в 1953-1956 годах по проекту архитекторов Виктора Белова. Он спроектировал два монументальных г-образных жилых здания в стиле сталинского ампира: к выходящему на Большой Сампсониевский семиэтажному корпусу примыкает угловой объем прямоугольной девятиэтажной башни, второй корпус с двумя полукруглыми башнями расположен вдоль железнодорожной насыпи.
«Здание выделяется обилием всевозможных декоративных деталей, происходящих как из архитектуры русского классицизма, так и из западноевропейской традиции (палладианство, итальянское барокко). В декоративном оформлении обоих корпусов использованы фронтоны, пилястры, полуколонны, сандрики, вазоны, маскароны, лепные гирлянды, медальоны и балюстрадные ограждения», — отмечают в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.
В 1957-1958 годах по проекту В.А. Потапова бывший доходный дом был частично реконструирован и надстроен двумя этажами, фасады получили схожее стилистическое решение с новыми зданиями В.Ф. Белова.
Здание института «ЛенНИИпроект» на Троицкой площади, 3 и жилой дом на улице Куйбышева, 1/5 построены в 1954-1956-х годах. Фасады зданий отличаются монументальностью и пышностью оформления: корпус, где помещается «ЛенНИИпроект», украшен колонным портиком композитного ордера, поднятым на рустованный первый этаж, а фасад углового жилого дома декорирован многоколонными портиками — тосканского ордера в уровне первого этажа и коринфского в уровне второго. Цоколь облицован полированным гранитом.
«Здание "ЛенНИИпроекта" и примыкающего к нему жилого дома можно считать одними из лучших примеров послевоенной сталинской неоклассики в Ленинграде. Помимо архитектурно-градостроительного значения здание "ЛенНИИпроекта" обладает и мемориальной ценностью. Здесь на протяжении нескольких десятилетий работали выдающиеся ленинградские архитекторы, творчество которых в значительной степени определило архитектурный облик города в 1950-е-1980-е годы», — отмечают в КГИОП.
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