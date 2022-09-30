Два объекта советской неоклассики в Петербурге станут памятниками архитектуры

Жилой дом на Большом Сампсониевском проспекте, 108 построен в 1953-1956 годах по проекту архитекторов Виктора Белова. Он спроектировал два монументальных г-образных жилых здания в стиле сталинского ампира: к выходящему на Большой Сампсониевский семиэтажному корпусу примыкает угловой объем прямоугольной девятиэтажной башни, второй корпус с двумя полукруглыми башнями расположен вдоль железнодорожной насыпи.

«Здание выделяется обилием всевозможных декоративных деталей, происходящих как из архитектуры русского классицизма, так и из западноевропейской традиции (палладианство, итальянское барокко). В декоративном оформлении обоих корпусов использованы фронтоны, пилястры, полуколонны, сандрики, вазоны, маскароны, лепные гирлянды, медальоны и балюстрадные ограждения», — отмечают в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.

В 1957-1958 годах по проекту В.А. Потапова бывший доходный дом был частично реконструирован и надстроен двумя этажами, фасады получили схожее стилистическое решение с новыми зданиями В.Ф. Белова.