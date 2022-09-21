В Петербурге задержали главу КГИОП Сергея Макарова по делу о превышении должностных полномочий

По данным издания, в кабинете Макарова провели обыск, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В настоящее время он находится в Следственном комитете по Северо-Западу на Торжковской улице.

Ранее по требованию главы СК РФ Александра Бастрыкина были возбуждены ряд уголовных дел из-за незаконных сносов исторических домов. Этому предшествовало обращение градозащитников к главе СК Александру Бастрыкину, где описывались такие случаи и подчеркивалась роль КГИОП.