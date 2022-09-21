Петербург может недополучить часть доходов в 2023 году. И все из-за изменений пропорции налоговых отчислений в регионы

«На федеральном уровне ведутся дискуссии о том, как обойтись с доходами консолидированных групп налогоплательщиков, которые с 1 января утрачивают свою силу. В связи с этим может возникнуть ситуация разбалансировки системы. То есть, в разные бюджеты [регионов] РФ могут поступать доходы не в тех объемах, которые ранее планировались. Сейчас на федеральном уровне ведется дискуссия, как эту разбалансировку не допустить. В результате этих решений наш бюджет может потерять в определенной степени. В какой степени — сейчас рано говорить», — сказал Корабельников.

Однако чиновник не стал называть сумму налоговых отчислений со стороны группы «Газпром», которую рассчитывал получить Петербург в 2023 году. Он также добавил, что пока в проект бюджета на 2023 года заложен консервативный сценарий, по которому поступления от КГН изменятся не сильно. Сейчас город планирует получить в бюджет 1,057 трлн рублей, в 2022 году — 1,074 трлн рублей.