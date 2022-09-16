Что будет с бюджетом Петербурга на 2023 год? Отвечает экономист

В Петербурге прошли нулевые чтения бюджета города на 2023-2025 годы — финально законопроект рассмотрят в октябре. Специально для «Собака.ru» декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина написала колонку о том, что ожидать от следующего бюджета и как это может отразиться на развитии города.
В 2023 году расходы увеличат на 316 млрд рублей. Информации о плановых доходах на следующий год пока нет. Сложно сказать, насколько вырастет дефицит бюджета. По опыту прошлых лет прогноз роста доходной части сопоставим с ожидаемыми темпами экономического роста в стране.
Сейчас Банк России ожидает снижения ВВП в стране в 2023 году в пределах 1-4%. Министерство экономического развития дает цифру 2.7%. Условно среднее значение этих прогнозов — 2.5-3.0%. Можно предположить снижение доходов бюджета Петербурга на 2.5-3.0% по сравнению с ожидаемым итогом за 2022 год. Пока из плановых доходов в размере 890 млрд рублей за 2022 год поступило уже 807 млрд рублей, то есть план по доходам уже исполнен на 90%. Даже если в последнем квартале экономика города почувствует себя хуже, можно предполагать: план на 2022 год будет полностью выполнен. Тогда в консервативном варианте прогноза (по самой осторожной оценке) ожидаемый доход может быть 865 млрд рублей, что в сочетании с ожидаемым ростом расходов на 316 млрд рублей означает дефицит почти в 400 млрд рублей (или около 45% доходной части).
Допустить такой дефицит в бюджете, скорее всего, не смогут. Тогда в бюджете на 2023 год будет либо более высокая оценка ожидаемых доходов, либо на следующий год перейдет экономия доходов бюджета этого года. Оба варианта вполне возможны. Но об этом имеет смысл говорить, когда мы увидим проект бюджета. В целом нужно понимать, что в расходовании средств будут очень аккуратны при выборе направлений и конкретных проектов.
При исполнении доходной части бюджета к настоящему времени на 90%, расходная часть исполнена только на 52%. Сильное превышение доходной части над расходной может указывать на то, что часть расходов пока не финансируется. Бюджет, конечно, не производит траты равномерно в течение года, но в среднем порядка 60-65% трат к началу осени уже должно быть выполнено. Поэтому есть вероятность к концу года увидеть экономию в расходах по сравнению с планом на 2022 год.
Пока мы можем наблюдать, как смещаются приоритеты бюджета в сравнении с планом и с учетом экономической обстановки. Среди чемпионов по объему исполненных расходов — «развитие предпринимательства и потребительского рынка» (106.4%), «содействие занятости населения» (87.9%), «социальная поддержка граждан» (63.5%). Это говорит о том, что власти города старались поддержать доступными им средствами граждан и бизнес в сложившихся сложных условиях.
Безусловным аутсайдером пока является «экономическое и социальное развитие территорий Петербурга» (израсходовано лишь 8.3% выделенных средств). Стоит обратить внимание на невысокие темпы расходов по таким статьям, как «развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса» (29.1%), «экономика знаний» (40.5%), «развитие сферы туризма» (24.7%), «благоустройство и охрана окружающей среды» (27.6%), «развитие транспортной системы» (43.6%).
Недорасходование средств на развитие инфраструктуры и инновационной сферы означает ограничение потенциала экономического роста в будущем. Если такой тренд продолжится, и по итогам 2022 сэкономят на этих статьях, город, во-первых, будет иметь меньше перспектив развития, а, во-вторых, может и дальше отставать от Москвы в транспортной системе и качестве городской среды, а значит — и в привлекательности для жителей и бизнеса. В 2023 году на 40% планируют увеличить размер городской инвестиционной программы, что, вероятно, поможет скомпенсировать недостаточные траты на развитие инфраструктуры в этом году.
Важной частью бюджетных расходов этого и следующего года может стать помощь в восстановлении Мариуполя. Хотя у нас пока нет точной информации о предполагаемом объеме помощи, точных сроках и источниках финансирования. Предыдущие заявления правительства города по этому поводу позволяют предположить, что частично средства на это будут выделены из бюджета.
Учитывая перестройку экономики страны и ожидание продолжения спада в году, формировать доходную часть бюджета города будет сложнее с каждым годом. Необходимые вложения в инфраструктуру и социальную сферу будут только расти. Так что бюджетный процесс в этом году будет сложным и потребует приоритезации расходов. Остается надеяться, что выбор будет сделан и в пользу развития.
В данный момент общая неопределенность настолько высока, что многое может повлиять на бюджетные планы: прогнозы макроэкономической ситуации, меры Правительства РФ по поддержке экономики, санкции. Однако это лишь верхушка айсберга тех событий, которые могут сказаться на бюджетных планах города.
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