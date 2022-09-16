Что будет с бюджетом Петербурга на 2023 год? Отвечает экономист

Допустить такой дефицит в бюджете, скорее всего, не смогут. Тогда в бюджете на 2023 год будет либо более высокая оценка ожидаемых доходов, либо на следующий год перейдет экономия доходов бюджета этого года. Оба варианта вполне возможны. Но об этом имеет смысл говорить, когда мы увидим проект бюджета. В целом нужно понимать, что в расходовании средств будут очень аккуратны при выборе направлений и конкретных проектов.

При исполнении доходной части бюджета к настоящему времени на 90%, расходная часть исполнена только на 52%. Сильное превышение доходной части над расходной может указывать на то, что часть расходов пока не финансируется. Бюджет, конечно, не производит траты равномерно в течение года, но в среднем порядка 60-65% трат к началу осени уже должно быть выполнено. Поэтому есть вероятность к концу года увидеть экономию в расходах по сравнению с планом на 2022 год.

Пока мы можем наблюдать, как смещаются приоритеты бюджета в сравнении с планом и с учетом экономической обстановки. Среди чемпионов по объему исполненных расходов — «развитие предпринимательства и потребительского рынка» (106.4%), «содействие занятости населения» (87.9%), «социальная поддержка граждан» (63.5%). Это говорит о том, что власти города старались поддержать доступными им средствами граждан и бизнес в сложившихся сложных условиях.