AdVita проведет благотворительный онлайн-забег «Айда, Пушкин» в поддержку людей с онкологическими заболеваниями

Фонд AdVita проведет пятый благотворительный забег «Айда, Пушкин» и второй — в онлайн-формате. Бежать в поддержку людей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями можно в любой точке мира.
Как рассказали «Собака.ru» в AdVita, фонд соблюдает традицию и продолжает литературную тематику забегу, бессменный символ которого — Александр Сергеевич Пушкин. Участники могут выбрать любую дистанцию и пробежать ее в любое время в течение недели, с 18 по 25 сентября включительно, и пробежать свою дистанцию в костюме любимого писателя или героя русской литературы.
«В прошлом году мы получили фотографии оригинальных костюмов с разных уголков страны: дистанцию бежали Родион Раскольников, Золотая рыбка, Царевна Несмеяна, Баба Яга и другие. Конечно же, тематический костюм — не обязательная составляющая забега, бежать можно и в обычной спортивной одежде», — отмечают в фонде.
В 2021 году в онлайн-забеге «Айда, Пушкин» приняли участие 426 человек, которые пробежали разные дистанции в 42 городах России, Великобритании, Испании, Италии, Кипра, Сингапура, Франции и Швеции. Вместе они собрали 815 625 рублей на развитие российского регистра потенциальных доноров костного мозга: благодаря этому он увеличился на 82 человека.
«Я очень люблю наш забег «Айда, Пушкин», потому что он воплощает идею легкой помощи — делай что любишь и этим помогай! Особенно в онлайн-формате, который объединяет еще больше участников из самых разных уголков мира. Уже совсем скоро сотни людей побегут в одиночку и в компании, в парке и на беговой дорожке, в карнавальных и спортивных костюмах, чтобы помочь собрать деньги на оплату лечения подопечных фонда AdVita», — говорит административный директор фонда Алла Райская.
Участвовать в забеге могут дети, взрослые и корпоративные команды. Стоимость детских билетов — 500 рублей, взрослых — 1000. Средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на оплату лечения подопечных фонда. Подробности и регистрацию на забег можно найти по ссылке.
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