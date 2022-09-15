AdVita проведет благотворительный онлайн-забег «Айда, Пушкин» в поддержку людей с онкологическими заболеваниями

В 2021 году в онлайн-забеге «Айда, Пушкин» приняли участие 426 человек, которые пробежали разные дистанции в 42 городах России, Великобритании, Испании, Италии, Кипра, Сингапура, Франции и Швеции. Вместе они собрали 815 625 рублей на развитие российского регистра потенциальных доноров костного мозга: благодаря этому он увеличился на 82 человека.

«Я очень люблю наш забег «Айда, Пушкин», потому что он воплощает идею легкой помощи — делай что любишь и этим помогай! Особенно в онлайн-формате, который объединяет еще больше участников из самых разных уголков мира. Уже совсем скоро сотни людей побегут в одиночку и в компании, в парке и на беговой дорожке, в карнавальных и спортивных костюмах, чтобы помочь собрать деньги на оплату лечения подопечных фонда AdVita», — говорит административный директор фонда Алла Райская.

Участвовать в забеге могут дети, взрослые и корпоративные команды. Стоимость детских билетов — 500 рублей, взрослых — 1000. Средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на оплату лечения подопечных фонда. Подробности и регистрацию на забег можно найти по ссылке.

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