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Сроки строительства дублера Приморского шоссе у «Лахта Центра» сдвинули до 2025 года

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Власти Петербурга перенесли сроки строительства дублера Приморского шоссе на лето 2025 года. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключит контракт на строительство Южной улицы (дублер Приморского шоссе) у «Лахта Центра» с компанией «Орион плюс». 

Shutterstock.com

Новый проект оценивается в 1,7 млрд рублей. Сроки строительства дороги сдвинулись на один год — до 2025 года, пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что этот подрядчик уже начинал работы на участке пять лет назад. Первый контракт с «Орион плюс» заключили еще в 2017 году. Тогда цена на строительство магистрали была в два раза меньше — 868 млн рублей. Но контракт расторгли в связи с «утратой возможности исполнения». Планировалось, что дорогу постоят к октябрю 2024 года.

Южная улица появится на участке от соединения Лахтинского проспекта и Приморского шоссе  районе Лахта Центра до пересечения Шуваловского проспекта с Мебельной улицей. Предполагается, что строительство участка завершат к июню 2025 года.

Напомним, в Петербурге решили продлить Шуваловский проспект от Камышовой до Планерной улицы в Приморском районе. Этот участок подведут к развязке с ЗСД, и он станет новым заездом. Также в районе построят и другие дороги, сообщили в пресс-службе Смольного.

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