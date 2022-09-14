Сроки строительства дублера Приморского шоссе у «Лахта Центра» сдвинули до 2025 года

Новый проект оценивается в 1,7 млрд рублей. Сроки строительства дороги сдвинулись на один год — до 2025 года, пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что этот подрядчик уже начинал работы на участке пять лет назад. Первый контракт с «Орион плюс» заключили еще в 2017 году. Тогда цена на строительство магистрали была в два раза меньше — 868 млн рублей. Но контракт расторгли в связи с «утратой возможности исполнения». Планировалось, что дорогу постоят к октябрю 2024 года.

Южная улица появится на участке от соединения Лахтинского проспекта и Приморского шоссе районе Лахта Центра до пересечения Шуваловского проспекта с Мебельной улицей. Предполагается, что строительство участка завершат к июню 2025 года.

Напомним, в Петербурге решили продлить Шуваловский проспект от Камышовой до Планерной улицы в Приморском районе. Этот участок подведут к развязке с ЗСД, и он станет новым заездом. Также в районе построят и другие дороги, сообщили в пресс-службе Смольного.