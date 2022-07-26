В Приморском районе Петербурга появится новый проезд к ЗСД

Строительством займется компания «Орион плюс». Документацию к проекту планируют завершить к концу текущего года, а сам участок Шуваловского проспекта построить к августу 2023 года.

Помимо этого, на стадии планировки находится Южная улица, которая в будущем объединит Шуваловский проспект и Приморское шоссе. Также ведутся переговоры, чтобы заключить контракт на проектирование и строительство транспортной развязки с М-32. Отмечается, что в Приморском районе планируют реконструировать и построить свыше 60 объектов дорожной сети. Проекты будут реализовываться за счет города и инвесторов.

«Для повышения доступности северо-западной части города разработана схема развития улично-дорожной сети и подключения к ней новых объектов. Они улучшат дорожно-транспортную ситуацию в Приморском районе, обеспечат дополнительную связь жилых кварталов с центром города, с курортной зоной, ЗСД и Кольцевой автодорогой, с федеральными трассами», — сказал губернатор города Александр Беглов.