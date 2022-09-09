На каких станциях метро в Петербурге увеличат пропускную способность? Вот список

А на наземном вестибюле станции «Парнас» к концу 2022 — началу 2023 года собираются установить дополнительные турникеты.

«В действующую входную линейку добавятся еще не менее двух турникетов, что позволит увеличить количество проходящих через нее пассажиров с нынешних 9 600 человек в час до как минимум 13 200 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в вестибюле станции уже начались. «Сегодня в пиковые утренние часы вестибюль станции "Парнас" работает с превышением максимальной нагрузки, что вызывает скопление пассажиров перед турникетной линейкой и перед входными дверями», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, в Петербург прибыли первые составы для метрополитена модели «Балтиец». Их временно разместили в депо «Автово». Порядка 300 похожих вагонов привезут позже и будут курсировать по «красной» ветке метро. Показываем, как они выглядят.