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В Петербурге показали новые вагоны «Балтиец» для метрополитена. Вот как они будут выглядеть

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В Петербург прибыли первые составы для метрополитена модели «Балтиец». Их временно разместили в депо «Автово». Порядка 300 похожих вагонов прибудут позже и будут курсировать по «красной» ветке метро.

Канал "Новости транспорта 18+"

Фотографии состава появились в telegram-канале «Новости транспорта 18+». В ближайшее время на поезде будут проводиться пусконаладочные работы. Этот опытный образец, который изготовили «Трансмашхолдинг», будет проходить обкатку в петербургской подземке. В новых вагонах увеличили размеры дверных проемов до 140 см, чтобы ускорить посадку и высадку пассажиров.

Также в вагонах установили тяговый привод с асинхронными электрическими двигателями, системы обеззараживания воздуха, ЖК-мониторы с информацией о следовании состава. Кроме того, новый состав может пройти не менее 200 метров при отсутствии напряжения тяговой сети.

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