Заказать IKEA можно через сервис CDEK.Shopping, запущенный в мае этого года. Все товары отправляются в Россию из Турции. На сегодняшний день в каталоге можно найти почти 500 позиций — от постельного белья до мебели. Отдать за них придется больше, чем могла бы стоить покупка в IKEA: самая дешевая позиция, нож 365+, обойдется в 1 650 рублей, самая дорогая, комод Tyssedal с шестью ящиками, в 55 244 рубля.

«Товары из IKEA входят в топ-3 поисковых запросов на CDEK.Shopping. Люди хотят купить «те самые» товары из IKEA, а не похожие на них. Мы стремимся обеспечить россиянам доступ к максимально широкому ассортименту IKEA», — приводит Retail.ru слова управляющего директора CDEK.Shopping Дмитрия Пивоваров.

Срок доставки товаров IKEA из Турции в Россию составляет от 30 дней. Также существует ограничение по габаритам — не более 170 сантиметров по одной стороне. В настоящее время компания прорабатывает логистические решения для доставки крупногабаритных товаров и в будущем планирует поставлять в Россию даже диваны.

Ранее компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».