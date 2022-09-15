От особняка Кельха до Императорской фермы: 18 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга

Особняк семьи Кельха (у нее в коллекции хранилось семь пасхальных яиц Карла Фаберже!), Таврический дворец, Императорская ферма: бесплатные экскурсии от проекта «Открытый город», на которые можно попасть до конца месяца. Запись открывается на сайте за три дня до начала мероприятия.
Инженерный гений Барановского
Экскурсия посвящена зданиям, построенным архитектором Гавриилом Барановским для предпринимателя Григория Елисеева. Фамилию многие знают благодаря магазину на Невском проспекте. Елисеевы — это вина, собственная шоколадная фабрика, сыр, свой флот для транспортировки фруктов и кофе. На архитектурной прогулке расскажут о взаимовыгодном союзе Барановского и Елисеева, а также покажут первую в Петербурге подъемную машину и витражи с эффектом мультипликации.
Когда: 30 сентября 16:00.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия в Таврический дворец
Здание на Шпалерной, 47 построено по проекту архитектора Старова для фаворита Екатерины II — князя Григория Потемкина-Таврического. Двухэтажный дворец, увенчанный плоским куполом на невысоком барабане. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал частично сохранили художественную отделку: полихромную роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи.
Когда: 23 и 30 сентября 14:30.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка»
Загородная усадьба в Сергиевке — это свадебный подарок императора Николая I для своей дочери Марии и ее мужа герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Он построен по проекту архитектора Штакеншнейдера (автор Мариинского дворца). После экскурсии участники осмотрят ансамбль и прогуляются по парку — здесь есть загадочная скульптура — вросший в землю валун с высеченным на нем лицом богатыря.
Когда: 20, 23, 27 сентября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк А.Ф. Кельха
Здание на Чайковского, 28 перестроено по проекту архитекторов Шене и Чагина для одной из самых состоятельных семей Российской империи Кельх (в коллекции семьи Кельх хранилось семь пасхальных яиц Карла Фаберже!). Строгий фасад особняка оформлен в стиле французского возрождения, а внутренний двор выдержан в неоготике, поэтому многие называют дом «архитектурным хамелеоном». Здесь сохранились потайные ходы и тайники, где хозяева хранили состояние, а также детали интерьера: парадная лестница с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко, готическая столовая, обшитая дубовыми панелями.
Когда: 20, 28 сентября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк П.А. Зубова
Это здание на Исаакиевской площади, 5. В 1869 году особняк Валентин Зубов приобрел этот участок и поручил архитектору Гаральду Боссе частично перестроить особняк. Так, надстроили третий этаж и увеличили на один этаж дворовые флигеля. Вскоре граф Зубов основал в особняке первый в России Институт истории искусств. Здесь бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. На экскурсии можно увидеть сохранившиеся дореволюционные интерьеры: Бильярдную (ныне Библиотека), Малахитовую гостиную в стиле рококо.
Когда: 17, 29 сентября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Императорская ферма. Воссозданные памятники царскосельских парков
Императорская ферма построена архитектором Адамом Менеласом. Это комплекс из девяти зданий: Павильона высочайшего присутствия, Молочни — с маслобойней и большим ледником, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Здесь изготавливали свежие продукты к императорскому столу и отбирали лучших скотин для российского животноводства. На экскурсии можно увидеть, как ферма выглядит после масштабной реставрации (здесь, кстати, откроют общественное пространство — с апарт-отелем, зоопарком, детским центром и кафе) и погулять по Александровскому и Фермскому паркам.
Когда: 24 сентября 11:15.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия «С именем Путилова»
Эта прогулка посвящена русскому ученому, математику, предпринимателю Николаю Путилову. Участники посетят усадьбу на Петергофской дороге, первой хозяйкой которой была княгиня Дашкова, а одним из последних владельцев ― Путилов, пройдутся по старой «путиловской» заставе к месту последнего пристанища деятеля.
Когда: 21 сентября 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дом у канала
Это Писательский дом на канале Грибоедова, 9. Некогда на этом участке располагались дом Придворной конюшенной конторы, жилье семей Придворного оркестра, а в 1934-м появилась надстройка в два этажа, где разместился кооператив Союза писателей. Здесь проживали Евгений Шварц, Борис Корнилов, Вениамин Каверин и Михаил Зощенко (он, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже). После смерти Михаила Михайловича его внук продал недвижимость городу. С 1992 здесь находится музей имени писателя.
Когда: 17 и 24 сентября 13:00.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.
Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
Какие места в Петербурге связаны с именем Николая Ивановича Путилова: промышленные предприятия-гиганты, Морской канал, петербургский Морской порт, а что еще? Экскурсанты прогуляются по «путиловской» Нарвской заставе: посмотрят старинные фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и памятник Путилову у Кировского завода, Путиловский храм, где находится могила Николая Ивановича.
Когда: 17 и 30 сентября 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«Я вам рекомендую черный шелк» К. Булла
Экскурсанты посетят фотосалон-музей «отца российского фоторепортажа» Карла Буллы. Здесь многие деятели культуры мечтали сделать свои снимки: Есенин, Маяковский, Гиппиус, Горький, Куприн, Малевич, Репин, Стасов и другие. Сейчас это музей изучения и сохранения отечественной фотографии. Экскурсанты узнают, как читать старые снимки, секреты фотографов и посмотрят на дореволюционные эротические фотографии.
Когда: 25 сентября 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«Невских островов очарование»
Это велосипедный маршрут по набережным Крестовского, Елагина и Каменного островов. На экскурсии можно посмотреть старинные дачи, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и его архитектурную доминанту, проект архитектора Карла Росси — Елагин дворец.
Когда: 20, 22, 27 сентября 16:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Кронштадтская крепость
Кронштадтская крепость долгое время находилась в упадке: орудия и металлические элементы срезали на переплавку, некоторые форты использовали как свалку отработанных горюче-смазочных материалов, а сооружения подвергалась вандализму. Сейчас ее постепенно восстанавливают. На экскурсии можно осмотреть морские укрепления, в том числе береговую батарею «Демидов», посетить ранее закрытый Итальянский дворец (Морское инженерное училище императора Николая II).
Когда: 18, 21, 25, 28 и 30 сентября 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Универмаг у Красного моста
Здание на набережной Мойки, 73 возвели в 1907 году по проекту петербургских архитекторов Владимира Александровича Липского и Константина Николаевича де Рошефора для торгового дома «С.Эсдерс и К.Схейфальс». Это первый многоэтажный магазин в России. Здесь продавали шляпы, перчатки, платья, корсеты, вуали и другие вещи. Среди клиентов — члены императорской семьи, в частности Александра Федоровна, супруга Николая II. Сейчас здание является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжает функционировать как универмаг.
Когда: 23 сентября 16:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Синода
На Сенатской площади, где декабристы в свое время пытались менять историю России, работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Она разместилась в бывшем здании высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью — Священного Синода. Правда, о нем здесь напоминает лишь сохранившаяся и ныне действующая домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. На экскурсии можно увидеть читальный и выставочный залы, монументальный атриум, мультимедийный зал и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода.
Когда: 27 сентября 14:50.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Смольный: три эпохи
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. На экскурсии можно узнать о жизни воспитанниц, посмотреть их личные вещи, а также посетить актовый зал (кстати, тут Владимир Ильич объявил о победе революции).
Когда: 18 сентября 12:00 и 14:00, 25 сентября 15:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Здание на проспекте Стачек, 45 построено по проекту архитектора Кваренги. Это усадьба княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Именно здесь создавали первый в России толковый словарь русского языка, а в XIX веке дачу арендовал баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб.
Экскурсанты посетят центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен Отдел ЗАГС Кировского района, узнают, как некогда выглядел английский парк и познакомятся с экспозицией музея «Нарвская застава» о жизни и деятельности княгини Дашковой.
Когда: 20 сентября 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Здание на Полюстровском проспекте построено по проекту архитектора Оскара Мунция Генриха Графтио в 1926 году. Это первая понижающая подстанция, возведенная по государственному плану электрификации Советской России. Здесь можно увидеть действующий пульт управления, парадную лестницу, старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента постройки здания. На экскурсии расскажут об открытиях в результате исторических исследований.
Когда: 21 и 29 сентября 15:00, 27 сентября 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвские ворота
В центре современной площади Стачек расположен памятник архитектуры в стиле ампир — Нарвские ворота. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх и посмотрят экспозицию, посвященную истории ворот.
Когда: 21 сентября 19:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
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