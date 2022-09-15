От особняка Кельха до Императорской фермы: 18 бесплатных экскурсий по дворцам и особнякам Петербурга

Инженерный гений Барановского

Экскурсия посвящена зданиям, построенным архитектором Гавриилом Барановским для предпринимателя Григория Елисеева. Фамилию многие знают благодаря магазину на Невском проспекте. Елисеевы — это вина, собственная шоколадная фабрика, сыр, свой флот для транспортировки фруктов и кофе. На архитектурной прогулке расскажут о взаимовыгодном союзе Барановского и Елисеева, а также покажут первую в Петербурге подъемную машину и витражи с эффектом мультипликации.

Когда: 30 сентября 16:00.

Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.