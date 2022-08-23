Термальный комплекс возле Лахта Центра откроется в середине осени. Проект подорожал на четверть

По словам основателя гостиничной сети Green Flow, инвестора Александра Тертычного, компания параллельно реализует сразу три проекта — на Байкале, в Калужской области и в Петербурге. Планировалось, что последний откроется еще в мае, однако запуск проекта был перенесен из-за задержек с поставками оборудования — теперь плановая дата приходится на октябрь 2022 года.

«Комплекс в Санкт-Петербурге мы откроем в октябре этого года. Произошло удорожание проекта — компании увеличили цены практически в два. У нас общее удорожание инвестиций произошло на 25%, и самое главное — пришлось сдвинуть сроки открытия. Мы планировали открываться в мае, а открытие перенеслось на октябрь, это связано с поставками оборудования. В настоящее время стоимость проекта — 600 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова Тертычного.

Ранее инвестиции в проект с учетом приобретения здания составляли около 450 миллионов рублей. Планировалось, что основной аудиторией будущего комплекса станут петербуржцы и туристы, которые смогут приобрести входной билет за 1 500 или 1 800 рублей. Площадь комплекса составит 3,2 тысячи квадратных метров — здесь разместят гастробар со сбалансированным меню, SPA-центр, тренажерный зал и 10 видов саун. По заявлению Тертычного, комплекс, который строят в соответствии с концепцией healing, не имеет аналогов в России.