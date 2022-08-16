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В Петербурге на два года перенесли срок закрытия станции метро «Электросила»

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На время капитального ремонта эскалаторов станция метро «Электросила» в Петербурге продолжит работать в обычном режиме. Но ее все-равно закроют, правда уже в 2024 году. Рассказываем подробнее.

pio3 / Shutterstock.com

Как пояснили в пресс-службе петербургского метрополитена РБК Петербург, во время капитального ремонта эскалаторов станция «Электросила» продолжит функционировать в обычном режиме. Однако уже в 2024 году ее все же будут закрывать: в планах провести полную реконструкцию здания.

Ранее «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей метрополитена писал, что станцию «Электросила» планировали закрыть полностью на время капремонта эскалаторов. Работы будут проводить с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года.

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