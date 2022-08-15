Станцию метро «Электросила» в Петербурге закроют на полгода из-за капремонта

В пресс-службе государственной административно-технической инспекции Петербурга сообщили, что уже согласовали подготовку к капремонту эскалаторов на станции. А ГУП «Петербургский метрополитен» выдали ордер на складирование материалов и оборудования для капитального ремонта эскалаторов на «Электросиле».

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей метрополитена, станцию планируют закрыть полностью. Капремонт будут проводить с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года.

«Производитель работ обязан соблюдать требования Правил благоустройства и обеспечить безопасный проход пешеходов вдоль зоны производства работ», — сказано в комментарии ГАТИ.

Напомним, в Петербурге на градостроительном совете 7 апреля представили новый архитектурно-строительный облик станции метро «Электросила». Показываем, как она будет выглядеть.