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Станцию метро «Электросила» в Петербурге закроют на полгода из-за капремонта

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Станцию метро «Электросила» полностью закроют на полгода. И все из-за капитального ремонта эскалаторов.

pio3 / Shutterstock.com

В пресс-службе государственной административно-технической инспекции Петербурга сообщили, что уже согласовали подготовку к капремонту эскалаторов на станции. А ГУП «Петербургский метрополитен» выдали ордер на складирование материалов и оборудования для капитального ремонта эскалаторов на «Электросиле».

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей метрополитена, станцию планируют закрыть полностью. Капремонт будут проводить с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года.

«Производитель работ обязан соблюдать требования Правил благоустройства и обеспечить безопасный проход пешеходов вдоль зоны производства работ», — сказано в комментарии ГАТИ.

Напомним, в Петербурге на градостроительном совете 7 апреля представили новый архитектурно-строительный облик станции метро «Электросила». Показываем, как она будет выглядеть.

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