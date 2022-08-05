В Ленобласти появится первый в России палеонтологический парк под открытым небом

Палеонтологический парк откроется в поселке Путилово Ленинградской области — на территории Путиловского карьера, где столетиями добывался в качестве строительного материала известняк. Парк будет работать в формате музея под открытым небом: посетители смогут стать участниками экспедиции в эпоху, когда жизнь на Земле только зарождалась. Вооружившись молотками геологов, они собственноручно добудут свою коллекцию окаменелостей возрастом 470 миллионов лет.

«Только представьте: гигантские головоногие моллюски с длинными раковинами проплывали над зарослями морских лилий. А под ними, среди раковин брахиопод, неспешно ползали закованные в панцирь трилобиты. Их остатки сохранились в виде окаменелостей до нашего времени», — говорят создатели парка.

Для гостей парка будут организованы экскурсии, парковочная зона, места отдыха и смотровая площадка на действующий Путиловский карьер, информационные стенды и визит-центр с небольшой выставкой находок, сувенирной лавкой и пунктом выдачи инвентаря. Также на территории Палеопарка расположена лаборатория по профессиональной очистке и реставрации окаменелостей: если посетителю повезет найти ценную находку, здесь его смогут проконсультировать и оказать помощь в доведении образца до качества музейного экспоната.

Палеопарк «Путилово» откроется в 20-х числах августа и первое время будет работать в формате приема организованных экскурсий: записаться на них можно по ссылке. В ближайших планах — организация самостоятельных путешествий и открытие новых точек в Ленинградской области и в других регионах России.