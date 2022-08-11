Власти Петербурга решили не убирать скульптуру голубя-гопника. Но от «Гопгульи» все-таки избавились

На доме по улице Блохина, 15, в сквере имени Виктора Цоя, появилась «Гопгулья» — небольшая статуя с телом человека в спортивном трико и головой голубя. Издание «Подъем» со ссылкой на администрацию Петроградского района пишет, что установка фигуры не была согласована, однако жалоб от жителей на скульптуру не поступало.

«Скульптура появилась в июне. В администрацию проектов по согласования арт-объекта не приходило. Дом, на котором появился этот объект, находится в управлении "ЖКС 2". Там сообщили, что с момента установки каких-либо жалоб или отрицательных моментов не поступало, никто не высказывался против. Установил неизвестный уличный художник. Угрозы фигура не представляет, фасад она не испортила, потому что крепление расположено на металлическом козырьке, порчи общего имущества нет», — сообщили в районной администрации.

Автор работы Алексей Грибель подписал, что, если бросить «Гопгулии» монетку, то таким образом можно защититься от попадания в неприятные ситуации в темных городских подворотнях.

Скульптура продержалась недолго, уже 18 июля художник обнаружил ее пропажу. В комментарии для «Собака.ru» он рассказал, после исчезновения скульптуры он не стал ее искать и писать заявление о краже.

«Стали часто писать, что пришли и не нашли «Гопгулью», решил уточнить, что ее уже нет. Приятно, что администрация Петроградского района благосклонна к уличному искусству, но видимо работа кому-то очень понадобилась, раз ее забрали. Быть может «Гопгулья» забрана в рабство служить подставкой бутылке водки, кто знает. За работу не обидно. Стрит-арт живет своей жизнью, пусть и не долгой», — сказал Алексей Грибель.