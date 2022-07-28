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Сколько работодателей индексировали зарплаты своим сотрудникам за последние полгода? Выяснили аналитики

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Размер средней индексации зарплат в России за последние полгода составил 10%. Справедливым уровнем сотрудники, получившие прибавку, считают повышение оплаты труда на 25%.

Shutterstock.com

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», 44% компаний повышали или индексировали заработную плату сотрудников менее чем полгода назад. Каждая четвертая компания (25%) в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад, 13% работодателей производили повышение зарплат 1-2 года назад, 7% компаний — более чем два года назад.

О размере прибавки к зарплате аналитики спросили у трудоустроенных россиян, которые эту прибавку получили в течение последних шести месяцев. В среднем заработок вырос на 10%, тогда как справедливым размером прибавки, по мнению сотрудников, были бы 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 года, по сравнению с декабрем 2021-го, индекс потребительских цен вырос на 11,4%. По данным аналитиков, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода выросли:

  • в IT — на 10,3%;
  • в строительстве — на 8,7%;
  • в HR-сфере — на 7,2%;
  • в банковской отрасли — на 6,6%;
  • в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

«Аналогичные вопросы об индексации SuperJob задавал работодателям и работникам и в январе этого года: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же россияне о 30%-й прибавке», — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее треть петербуржцев признались, что не могут жить только на одну зарплату. Большинство из тех, кто сообщал о нехватке зарплаты, чаще всего оказывались люди в возрасте 45-54 лет. Недовольны заработной платой сотрудники из рабочего персонала, а также медицинские работники и госслужащие.

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