В Купчине городские власти убрали мусор на газоне с помощью фотошопа

Жительница района Любовь Макарова рассказала в сообществе «Новости Купчино», что год назад она оставляла жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург» на бетонный мусор на Будапештской улице, 42.

Недавно от чиновников поступил ответ, что «работы по устранению проблемы выполнены, фотофиксация, подтверждающая выполнение работ прилагается». Однако по факту оказалось, что бетонный блок остался на месте, и мусор тоже никуда не делся, а фото отредактированы с помощью фотошопа.

«Муниципалитету «Купчино» понадобился ровно год и один компьютер, чтобы решить проблему с мусором на газоне. [Они] не обращали на это внимания ровно год. Но, видимо, когда у них появился доступ к фоторедактору, чиновники решили исправиться и ловким движением руки закрасили в фотошопе бетонную конструкцию», — написала Любовь. Она предложила властям по той же технологии «закрашивать ямы» на дорогах.

Напомним, в 2016 году администрация Приморского района «отремонтировала» дорогу с помощью фотошопа. По такому же принципу решали проблему в Красном селе. Житель пожаловался властям на поврежденную фонарную опору в 2021 году. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга заявку принял, работы выполнил, правда, только в фотошопе.