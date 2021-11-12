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Опору фонаря в Петербурге отремонтировали в фотошопе. Так власти отчитались о проделанной работе

Житель Красного Села еще в апреле пожаловался властям на поврежденную фонарную опору. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга заявку принял, работы выполнил, правда только в фотошопе.

В сентябре от чиновников поступил ответ, что опора заменена, а на портале «Наш Петербург» прикрепили фотографию, на которой фонарь видно в отдалении. Также в ответе было указано, что работы выполнило ПАО «Россети Ленэнерго».

Мужчина решил своими глазами увидеть отремонтированный фонарный столб, но на месте оказалась все та же поврежденная опора. Местный житель опубликовал доказательства в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» во ВКонтакте.

А администраторы паблика заметили, что на картинке можно заметить признаки ретуши. «Фотография комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, по мнению подписчика, по сути, является банальной подделкой, фейком», —пишут в посте.

Как сообщает «Фонтанка», в комитете признали ошибку, и заявили, что эта ситуация объясняется «глупостью».

«Разбираемся, компания ПАО «Россети Ленэнерго», ответственная за размещение данного ответа и фотографии, проводит проверку. Предположительно — это эксцесс исполнителя. Опору сегодня обследуют и либо приведут в нормативное состояние, либо заменят в десятидневный срок», — рассказали в комитете.

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