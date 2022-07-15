18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ливни и грозы испортят петербуржцам обеденный перерыв. МЧС предупреждает о непогоде

Поделиться:

Сегодня днем в Петербурге пройдут ливни с грозами. Об этом горожан предупреждает МЧС — публикуем прогноз и рекомендации.

Shutterstock.com

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, начиная с 11-14 часов в пятницу, 15 июля, в Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. Спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила, чтобы избежать поражения молнией. 

По возможности следует не выходить из дома, закрыть окна и двери. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн, а также отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности не следует прятаться под высокие деревья, особенно одинокие, а также купаться в водоемах.

При сильном дожде не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а на личном транспорте — преодолевать подтопленные участки.

«Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — советуют автомобилистам спасатели.

Напомним, грядущие выходные не порадуют петербуржцев хорошей погодой. В городе усиливается похолодание — уже сегодня температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: