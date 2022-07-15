В Петербурге усиливается похолодание. Вот прогноз синоптиков на грядущие выходные

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 июля, Петербург останется на периферии циклона — в зоне «влажных и довольно холодных» воздушных масс. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а температурный фон окажется на пару градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, по данным Леуса, «кратковременные дожди и холодно».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 16 июля, температура воздуха ночью в Петербурге составит +12…+14 градусов, днем +18…+20. В воскресенье, 17 июля, также местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах города грозы, ветер при которых будет порывистым. В ночное время суток температура воздуха составит +12…+14 градусов, в окрестностях местами до +9, днем прогреется до +19…+21.