Возле Сытного рынка на Петроградской стороне начался снос ветхих пристроек

Как пишет «Фонтанка» со слов совладелицы ООО «Сытный рынок» Марии Элькиной, за год проект немного изменился. По ее словам, «проект будет менее фундаментальный и капитальный»: «Мы пришли к выводу, что не готовы взяться за капитальную стройку и не уверены, что формат будет актуальным».

На данный момент проходит снос ветхих конструкций. Что появится на их месте, команда «Сытного рынка» пообещала поделиться на следующей неделе. Мария Элькина отметила, что принципиально наполнение меняться не будет: «Мы не хотели ничего менять с точки зрения экосистемы рынка, тех торговцев, которые там есть. Очень мягкие перемены».

Напомним, около года назад владельцы рынка представили концепцию нового общественного пространства, где рестораны будут соседствовать с торговлей. Тогда высказывались планы, что в рамках первой очереди к концу 2022 года раскроют проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка и возведут деревянные павильоны.

Сытный рынок был основан в 1711 году и является старейшим в Петербурге. Зданием владеет город, а сейчас находится в аренде у ООО «Сытный рынок»: 62,5% принадлежит семье Бориса Элькина, еще 37,5% — семье искусствоведа из Русского музея Александра Боровского.