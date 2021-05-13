Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, масштабные планы по реконструкции рынка планируется реализовать в течение пяти лет. Преобразование площадки будет происходить в несколько этапов. В рамках первой очереди к концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка — в результате появятся два небольших общественных пространства, соединенных между собой. Построят деревянные павильоны, а широкий тротуар вдоль улицы превратится в общественное пространство.

Сумма инвестиций в первый этап реконструкции оценивается в 70 миллионов рублей, общая площадь новой застройки — 1 тысяча квадратных метров. На сегодняшний день эскизное архитектурное решение полностью готово, детали концепции будут уточнятся в ближайшие месяцы, в том числе и с будущими арендаторами.

Историческое здание также отреставрируют поэтапно — это нужно для того, чтобы рынок не прекращал свою работу. Принципиальная позиция заключается в том, чтобы сохранить сложившуюся функцию, найти возможность привлекать больше фермеров и из Ленинградской области, и из других регионов. Как отмечают авторы проекта, «Сытный рынок — старейший в городе, его формат — такая же достопримечательность, как и само здание». Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.