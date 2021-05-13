Сытный рынок на Петроградской стороне, старейший в Петербурге, реконструируют. На территории пространства, основанного в 1711 году, появится деревянные павильоны с быстрой едой и ресторанами, открытые общественные пространства, а в самом историческом здании сохранится формат продуктового рынка.
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, масштабные планы по реконструкции рынка планируется реализовать в течение пяти лет. Преобразование площадки будет происходить в несколько этапов. В рамках первой очереди к концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка — в результате появятся два небольших общественных пространства, соединенных между собой. Построят деревянные павильоны, а широкий тротуар вдоль улицы превратится в общественное пространство.
Сумма инвестиций в первый этап реконструкции оценивается в 70 миллионов рублей, общая площадь новой застройки — 1 тысяча квадратных метров. На сегодняшний день эскизное архитектурное решение полностью готово, детали концепции будут уточнятся в ближайшие месяцы, в том числе и с будущими арендаторами.
Историческое здание также отреставрируют поэтапно — это нужно для того, чтобы рынок не прекращал свою работу. Принципиальная позиция заключается в том, чтобы сохранить сложившуюся функцию, найти возможность привлекать больше фермеров и из Ленинградской области, и из других регионов. Как отмечают авторы проекта, «Сытный рынок — старейший в городе, его формат — такая же достопримечательность, как и само здание». Будет сохранен формат сезонного базара, когда люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.
По словам генерального директора Сытного рынка Бориса Элькина, необходимость реконструкции и переосмысления формата пространства «назрела вот уже несколько лет как — рынки становятся модными местами в других городах, в них появляются, кроме привычных мелких лавок, фаст-фуды и кафе». При этом авторы проекта не хотят делать из исторической части рынка фуд-холл — важно сохранить там именно продуктовый рынок.
«Некоторые фермеры торгуют на нем дольше, чем я им управляю. Тут есть определенный вызов, нужно возродить культуру живой, здоровой еды, чтобы рынок снова стал популярным местом. Мы уверены, что благодаря удачным архитектурным решениям и грамотной коммуникационной стратегии это непременно получится. Для успешной реализации такого проекта важно наладить конструктивный диалог с городом, пока это получается. Сейчас нам продлевают договор аренды на старое здание, это позволяет начать работу в самое ближайшее время», — отметил Элькин.
Инициативу по реконструкции поддержала администрация Петроградского района — власти готовы со своей стороны сделать благоустройство вокруг территории рынка, чтобы весь комплекс превратился в единое городское пространство. «Уверен, что в результате реконструкции Сытный рынок превратится в многофункциональный центр притяжения не только для жителей Петроградской стороны, но и всего города. Видел проект. Главная задача - совместить традиционные функции городского рынка и создать для них современные декорации», — заявил глава администрации района Иван Громов.
Авторы проекта — бюро Citizenstudio, победители первой Молодежной архитектурной биеннале в Казани. Приспособлением и рабочей документацией займутся петербургские молодые архитекторы из бюро Klauzura. Консультантом по разработке и реализации концепции выступит компания Miles and Yards, запустившая «Севкабель Порт» и «Никольские ряды». Архитекторы предложили поставить два отдельных деревянных павильона, чтобы максимально сохранить свободные проходы по территории, сделать несколько общественных пространств на открытом воздухе. Как отмечают авторы проекта, это «и исторически оправдано, и с точки зрения удобства передвижений, и, как показала эпидемия, с точки зрения здоровья и безопасности горожан». Те постройки, которые сейчас находятся на территории рынка, будут приведены в единый стиль с новыми павильонами.
Все фотографии предоставлены пресс-службой проекта.
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