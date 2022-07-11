Где взять июльский номер журнала «Собака.ru»

Июльский номер журнала «Собака.ru» стал гидом для путешественников по России (и Ленобласти!). Третий год подряд (помните, был такой локдаун?) редакция с пристрастием исследует города и веси вокруг Петербурга. В этом году в ходе исследований были обнаружены новые, дивные миры. Актер Евгений Ткачук строит свой мир мудрецов и скоморохов вокруг конного драмтеатра «ВелесО» под Всеволожском. Сообщество «МИРА» — бизнесмен Дмитрий Разумов и компания — превращают Суздаль в центр современного искусства и культурный хаб. А рестораторы и энолюбы делают ребрендинг Ленобласти — теперь это гастрономический регион с винодельнями, файндайнингом и прогрессивным стритфудом: берем роллы с дикой карельской форелью с шотами «Электричка на Ладогу»!
Кроме этого, в номере — лесная архитектурная дача основателя бюро Snegiri Architects Никиты Капитурова и его семьи, с диваном братьев Буруллеков для Ligne Roset культовой печатной машинкой Olivetti, деревянном троном от предметного дизайнера Александра Каныгина и лабрадором Наоми.
Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».
Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!
Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».
Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.
Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AmoCucinare
Bekizer
Bilbao
Birch
Bourgeois Bohemians
BRUXX
Charlie
Commons
Cristal
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Entrée
Franzusa Bistro
GooseGoose bistro
Grecco
Harvest
Hitch
Hunt
Il Lago dei Cigni
Italy на Большом
Italy на Виленском
Jerome
Kuznya House
Le Moujik
MA
Made in China
Mains
Meal
Memo
Mercado Del Sol
MonChouchou
Petrov-Vodkin
Percorso
Recolte
Rыба и R-14
Saro
Saviv
Sea Signora
SMOKE BBQ
Tagliatella
The Sizzle
Waterloo
Yesenin
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Банщики
География
Гинза
КоКоКо
Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов
Мансарда
Место
Миндаль на Английской
Миндаль на Лермонтовском
Миндаль на Чернышевского
Моццарелла бар
На Вина!
Общественно-винное пространство На Вина!
Огниво
Полторы комнаты
Пробка, ресторан и кафе
Репа
Шаляпин
Рибай
Русская рюмочная №1
Скотный Двор
Счастье
Сыроварня
Тартарбар
Терраса
Ферма Бенуа
Отели
«Англетер»
«Астория»
«Гранд Отель Эмеральд»
«Грани»
«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»
«Скандинавия»
Dom Boutique Hotel
Grand Hotel Europe
Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo
Kempinsky Moika 22
SPb Place Appartments
The Faces
Бутики
ДЛТ
«Кенгуру»
Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)
Gold Union
Клиники / Салоны красоты
АБИА
Американская медицинская клиника
«АртМедиЯ»
БИЭМ
Бюро «Бельэтаж»
«Вероника»
Грандмед
«ДЕГА»
Дегтярные бани
«Мать и Дитя»
МЕДИ
«Меди Эстетик»
НИЦ «ЭКО-Безопасность»
СМ-Клиника
«Институт Красоты ГАЛАКТИКА»
«Рами»
Art Me Beauty
Authentica Club SPb
Beauty Lounge
Beauty Room
Caritas
Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA
Fashion Workshop Schwarzkopf Professional
Gen87
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