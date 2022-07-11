Где взять июльский номер журнала «Собака.ru»

Июльский номер журнала «Собака.ru» стал гидом для путешественников по России (и Ленобласти!). Третий год подряд (помните, был такой локдаун?) редакция с пристрастием исследует города и веси вокруг Петербурга. В этом году в ходе исследований были обнаружены новые, дивные миры. Актер Евгений Ткачук строит свой мир мудрецов и скоморохов вокруг конного драмтеатра «ВелесО» под Всеволожском. Сообщество «МИРА» — бизнесмен Дмитрий Разумов и компания — превращают Суздаль в центр современного искусства и культурный хаб. А рестораторы и энолюбы делают ребрендинг Ленобласти — теперь это гастрономический регион с винодельнями, файндайнингом и прогрессивным стритфудом: берем роллы с дикой карельской форелью с шотами «Электричка на Ладогу»!