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Где взять июльский номер журнала «Собака.ru»

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Июльский номер журнала «Собака.ru» стал гидом для путешественников по России (и Ленобласти!). Третий год подряд (помните, был такой локдаун?) редакция с пристрастием исследует города и веси вокруг Петербурга. В этом году в ходе исследований были обнаружены новые, дивные миры. Актер Евгений Ткачук строит свой мир мудрецов и скоморохов вокруг конного драмтеатра «ВелесО» под Всеволожском. Сообщество «МИРА» — бизнесмен Дмитрий Разумов и компания — превращают Суздаль в центр современного искусства и культурный хаб. А рестораторы и энолюбы делают ребрендинг Ленобласти — теперь это гастрономический регион с винодельнями, файндайнингом и прогрессивным стритфудом: берем роллы с дикой карельской форелью с шотами «Электричка на Ладогу»!

Кроме этого, в номере — лесная архитектурная дача основателя бюро Snegiri Architects Никиты Капитурова и его семьи, с диваном братьев Буруллеков для Ligne Roset культовой печатной машинкой Olivetti, деревянном троном от предметного дизайнера Александра Каныгина и лабрадором Наоми. 

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» и «Лента», в магазинах сети «Первая полоса» и в интернет-магазине «Азбука Вкуса».

Доставку по Петербургу можно оформить через приложение сервиса «Самокат». Курьер привезет вам журнал за 15 минут!

Заказы по России оформляются через интернет-магазины «Озон», Wildberries и «Подписные издания».

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK свежий номер можно читать в любое время.

Свежий номер традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

AmoCucinare

Bekizer

Bilbao

Birch

Bourgeois Bohemians

BRUXX

Charlie

Commons

Cristal

DUO Gastrobar

DUO Аzia

Entrée

Franzusa Bistro

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Hitch

Hunt

Il Lago dei Cigni

Italy на Большом

Italy на Виленском

Jerome

Kuznya House

Le Moujik

MA

Made in China

Mains

Meal

Memo

Mercado Del Sol

MonChouchou

Petrov-Vodkin

Percorso

Recolte

Rыба и R-14

Saro

Saviv

Sea Signora

SMOKE BBQ

Tagliatella

The Sizzle

Waterloo

Yesenin

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Банщики

География

Гинза

КоКоКо

Лобби-бар Заблудшего дракона и трёх эльфов

Мансарда

Место

Миндаль на Английской

Миндаль на Лермонтовском

Миндаль на Чернышевского

Моццарелла бар

На Вина!

Общественно-винное пространство На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Пробка, ресторан и кафе

Репа

Шаляпин

Рибай

Русская рюмочная №1

Скотный Двор

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Терраса

Ферма Бенуа
 

Отели

«Англетер»

«Астория»

«Гранд Отель Эмеральд»

«Грани»

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort»

«Скандинавия»

Dom Boutique Hotel

Grand Hotel Europe

Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo

Kempinsky Moika 22

SPb Place Appartments

The Faces

Бутики

ДЛТ

«Кенгуру»

Au Pont Rouge (Универмаг «У Красного моста)

Gold Union

Клиники / Салоны красоты

АБИА

Американская медицинская клиника

«АртМедиЯ»

БИЭМ

Бюро «Бельэтаж»

«Вероника»

Грандмед

«ДЕГА»

Дегтярные бани

«Мать и Дитя»

МЕДИ

«Меди Эстетик»

НИЦ «ЭКО-Безопасность»

СМ-Клиника

«Институт Красоты ГАЛАКТИКА»

«Рами»

Art Me Beauty

Authentica Club SPb

Beauty Lounge

Beauty Room

Caritas

Клиника эстетической медицины и стоматологии DK.DENT и DK.FORMA

Fashion Workshop Schwarzkopf Professional

Gen87

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