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Смольный объявил «оранжевый» уровень опасности в Петербурге. К грозам и ветру прибавится дождь

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В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, к грозе и сильному ветру прибавится дождь.

Duet PandG / Shutterstock.com

Из-за сильного дождя «оранжевый» уровень опасности будет действовать в Петербурге с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля. Ранее в городе был объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.

Правительство Петербурга просит горожан проявлять особую осторожность, а водителей, по возможности, воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее Главное управление МЧС России по Петербургу сообщало, что на город надвигается самый настоящий шторм. В первой половине ночи 12 июля пройдут очень сильные ливни. Во второй половине дня к дождю прибавятся град, грозы и кратковременное усиление ветра до 23-28 метров в секунду при грозе.

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