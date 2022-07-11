Метеопредупреждение: в Петербург придут штормовой ветер, сильные ливни и грозы

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 июля в Петербурге в первой половине ночи пройдут очень сильные ливни. Во второй половине дня к дождю прибавятся град, грозы и кратковременное усиление ветра до 23-28 метров в секунду.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, сегодняшнее «тихо и хорошо» — это затишье перед бурей.

«Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами, местами с градом и усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 градусов. Но во второй половине дня с юга смещается холодный фронт, и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град», — передает Колесов.

Напомним, температура воздуха ночью 12 июля составит +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28. В среду, 13 июля, ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +15…+17 градусов, днем +24…+26.